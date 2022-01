Tussenbalans Heerenveen: grijs seizoen met schaarse lichtpuntjes

Ook vierde Heerenveen groot feest nadat het rivaal Cambuur in Leeuwarden versloeg: 1-2. Maar zorgen zijn er ook: het voetbal is zelden leuk om naar te kijken. En dan is smaakmaker Joey Veerman ook nog eens weg, naar PSV. Hij was met drie goals en zes assists betrokken bij bijna de helft van de (twintig) doelpunten.

Joey Veermans vacature op het middenveld werd inmiddels gevuld door Anas Tahiri. De Haan krijgt het deze maand toch nog druk, want ook over de toekomst van Jansen moet een besluit worden genomen. De Haan en de oefenmeester gaan eind deze maand in gesprek.



Op wie moeten we letten in de tweede seizoenshelft?

In september werd hij uitgelachen na wéér een eigen doelpunt, maar Sven van Beek is een zekerheidje in de Heerenveen-defensie. Met zijn onverzettelijkheid maakt hij indruk en zet de oud-Feyenoorder eindelijk een vette streep onder het blessureleed dat hem jaren teisterde. Van Beek is ‘pas’ 27 jaar; is Heerenveen zijn niveau of kan hij na dit seizoen toch weer een stapje hogerop?



Prognose van de eindklassering: 9.