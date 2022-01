Hoe staan de clubs uit de eredivisie er halverwege het seizoen voor en wat zijn de verwachtingen voor de tweede seizoenshelft? Deze week maken we de balans op voor alle achttien clubs, met vandaag Go Ahead Eagles.

Verloopt het seizoen tot nu toe naar wens?

Ja. Trainer Kees van Wonderen en zijn Eagles blijven voorlopig weg van degradatiezorgen en dat is al een topprestatie. Behalve doelman Warner Hahn en captain Bas Kuipers was er voor dit seizoen immers geen enkele speler met ervaring op het hoogste niveau. Met onbekende gezichten als de Duitser Gerrit Nauber en de Spanjaard Iñigo Córdoba en een hecht collectief was de oogst aanzienlijk. Bij Ajax werd het eerste punt in de clubgeschiedenis gepakt (0-0), bij Vitesse en FC Utrecht vier bonuspunten. Handhaving ligt voor het grijpen met de behaalde 21 punten, al is het aangekondigde vertrek van Van Wonderen een streep door de rekening.

Wordt het een spannende transferperiode in Deventer?

Niet echt. Of het moet de interesse van meerdere clubs voor Luuk Brouwers zijn. Maar Go Ahead Eagles heeft al aangegeven dat een verkoop in de winterstop onbespreekbaar is. De Deventer club heeft de Griekse verdediger Aventis Aventisian al binnengehengeld (van PAOK) en vertrouwt verder voor het grootste deel op de bestaande selectie. Het gebrek aan scorend vermogen – de drie spitsen Cardona, Lidberg en Mulenga scoorden samen pas één keer – is een bron van zorg, maar moet worden opgevangen met een nieuwe aanvallende middenvelder. De nu aanwezige spitsen krijgen het vertrouwen van Van Wonderen om Go Ahead in veilige haven te schieten.

Op welke speler moeten we letten in de tweede seizoenshelft?

In de eerste seizoenshelft was Iñigo Córdoba de parel aan de Deventer ketting, na de winterstop moet zijn Spaanse landgenoot Marc Cardona gaan stralen. De Osasuna-huurling heeft een verleden bij Barcelona, speelde Champions League aan de zijde van Messi, maar heeft de belofte bij GA Eagles mede door een slepende liesblessure nog niet waargemaakt. Zijn kwaliteiten zijn onmiskenbaar, hij moet vanaf nu zijn meerwaarde gaan tonen.

Prognose eindklassering:

Plaats 14.