Tussenbalans Fortuna Sittard: plek in het linkerrijtje is wel het minste dat geëist mag worden

Na een WK-break van een kleine twee maanden wordt de eredivisie vrijdag hervat. Hoe staan de clubs er na veertien speelrondes voor en wat zijn de verwachtingen voor de tweede seizoenshelft? Voor alle achttien clubs maken we de balans op, met in dit deel nummer 12 Fortuna Sittard. Lees hier alle artikelen in de rubriek ‘Tussenbalans’!

Verloopt het seizoen tot nu toe naar wens?

Fortuna Sittard begon het seizoen uitermate stroef. Het vormde voor de Limburgse clubleiding aanleiding om al heel vroeg afscheid te nemen van trainer Sjors Ultee, die inmiddels eindverantwoordelijke is bij Cambuur. Onder leiding van zijn opvolger Julio Velázquez hebben de geel-groenen de stijgende lijn te pakken. Mede vanwege het feit dat resultaten geregeld gepaard gaan met goed voetbal, wordt in Sittard zelfs al nagedacht over een contractverlenging voor de 40-jarige Spanjaard, wiens verbintenis medio komende zomer afloopt.

Hoewel tevredenheid zal overheersen vanwege de twaalfde positie van nu, mag van zijn elftal in de tweede seizoenshelft niettemin nog meer verwacht worden. Fortuna werkt dit seizoen met een spelersbegroting van 7 miljoen euro, zo’n 2,5 miljoen meer dan erkende subtopper Heerenveen. Een eindklassering in het linkerrijtje van de eredivisie is wel het minste dat geëist mag worden van de club, die in handen is van vermogende Turkse investeerders.

Wordt het een spannende transferperiode?

Fortuna is al een poosje bezig met zakendoen op de transfermarkt. Zo werd het contract van Mats Seuntjens, die is inmiddels is uitgeweken naar RKC, ontbonden. Aangezien de Brabander in de top 3 van bestbetaalde spelers zat bij de Limburgse club, heeft technisch manager Sjoerd Ars volop mogelijkheden om de selectie van nieuwe impulsen te voorzien.

Aanvaller Thomas Buitink is op huurbasis overgekomen van Vitesse, terwijl Fortuna zich eerder al verzekerde van de diensten van de Kroaat Stipe Radic. De verdediger, opgeleid bij Hadjuk Split in zijn vaderland, tekende een contract tot medio 2024 aan de Milaanstraat. De verwachting is dat het niet bij deze twee nieuwkomers blijft.

Op wie moeten we letten in de tweede seizoenshelft?

Burak Yilmaz is en blijft de man om wie het draait bij Fortuna Sittard. De Turkse spits was in de eerste seizoenshelft bij een op de drie Limburgse doelpunten betrokken. Viermaal was hij zelf degene die de bal binnen werkte.

Gezien zijn goede vorm in de winterse voorbereiding, kan het bijna niet anders of Yilmaz gaat zich de komende weken ook nadrukkelijker laten zien in de eredivisie, waarin zijn elftal zaterdag directe concurrent Go Ahead Eagles treft in eigen huis. Wat vaststaat: Yilmaz is er alles aan gelegen om zijn imposante voetballoopbaan fraai af te ronden. Daar heeft hij nu nog anderhalf seizoen de tijd voor bij Fortuna.

Prognose van de eindstand:

10de.