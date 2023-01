Tussenbalans FC Volendam: een heuse degradatiestrijd en diverse incidenten

Eindelijk promoveerde FC Volendam weer naar de eredivisie maar na de langverwachte rentree is de realiteit ingedaald dat het op het hoogste niveau toch allemaal wel heel moeilijk is voor de selectie van trainer Wim Jonk. Terwijl het toch nog zo aardig begon met een overwinning op FC Twente in augustus. Het bleek direct de enige overwinning van het seizoen waardoor de club met inmiddels slechts zes punten een heuse degradatiestrijd uitvecht. De club kreeg ook nog te maken met diverse incidenten.

Dat valt nog maar te bezien. Weliswaar lijkt de ultrajonge spelersgroep behoefte te hebben aan het nodige verse bloed, het is bij Volendam niet zo dat de voorzitter Jan Smit even de portemonnee trekt bij elk positief scoutingsrapport. Afgelopen zomer kwamen de aanwinsten Henk Veerman, Carel Eiting en Xavier Mbuyamba ook pas in de laatste fase naar de club toe en naar het recente trainingskamp in Marbella werden sowieso geen aanwinsten meegenomen. Trainer Jonk hoopt in de tweede seizoenshelft wel vaker te kunnen beschikken over Franco Antonucci die een groot gedeelte van de eerste seizoenshelft miste door een blessure en nog steeds niet helemaal is hersteld.