Tussenbalans AZ: decembermaand biedt houvast en vertrouwen

Verloopt het seizoen tot nu toe naar wens? Na de roerige zomerse transferperiode waarin liefst vijf basisspelers vertrokken, beleefde AZ een uiterst moeizame start van het seizoen en op een gegeven moment vond de club zich zelfs terug op de elfde plaats van de ranglijst. Maar dat is inmiddels goedgemaakt door onder meer een geweldige decembermaand waarin alle zeven wedstrijden (alle competities) werden gewonnen. Niet dat de Alkmaarders zorgenvrij de winterstop zijn ingegaan. Het spel is nog lang niet zo flitsend als we de laatste jaren van AZ gewend zijn en de vijfde plaats is nog steeds lager dan het ambitieniveau van de club.

Ook Scandinavische spelers, het favoriete scoutinggebed van de club, zijn peperduur geworden. In de zomer werd nog geprobeerd om Joey Veerman van Heerenveen over te nemen, maar hij heeft nu gekozen voor PSV. Het ziet ernaar uit dat AZ in de laatste weken van de transferperiode zijn slag moet zien te slaan.

Op wie moeten we letten in de tweede seizoenshelft?

In de uiterst succesvolle decembermaand was Jesper Karlsson de grote man. De Zweedse linksbuiten scoorde in die maand liefst zes keer. Niet voor niets verlengde AZ zijn contract tussentijds met nog een extra jaar en nu al lijkt Karlsson (hij staat nu op acht goals) de elf doelpunten die hij vorig seizoen in de eredivisie maakte, te gaan verbeteren. Met hem in de basis zou AZ ook nog hoge ogen kunnen gooien in de Conference League.

Prognose van de eindklassering: Plaats 4.