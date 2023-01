Tussenbalans Ajax: Amsterdamse snelkookpan maakt zich op voor roerige maanden

Met het verlies van Antony en daarvoor ook Lisandro Martínez, Sebastien Haller, Ryan Gravenberch, en Noussair Mazraoui heeft Ajax aan kwaliteit moeten inleveren, maar daar kwamen onder andere Steven Bergwijn, Owen Wijndal en Calvin Bassey voor terug. Ook een probleem: geen enkele aanwinst voldoet écht aan de hooggespannen verwachtingen. Weinig internationals keren ook met een fijn gevoel terug van het WK. Met slechts drie punten achterstand op koploper Feyenoord is het in Amsterdam elk jaar verplichte kampioenschap evenwel nog lang niet uit zicht. Snelkookpan Ajax maakt zich op voor een in elk geval roerige tweede seizoenshelft.

Wordt het een spannende transferperiode? Dat is het al. Ajax dacht er goed aan te doen om het contract van Daley Blind al vroeg af te kopen. Schreuder ziet samenwerken met de clublegende niet meer zitten waarna de reserve-aanvoerder een maar weinig sjiek afscheid is gegeven door de club. Blind maakt een verrassende overstap naar Bayern München. Het is de verwachting dat er voor Mohammed Kudus en Edson Álvarez nog wel wat belangstelling op gang komt terwijl de club zelf al zaken deed op keepersgebied. De Argentijn Geronimo Rulli, die als reservekeeper wereldkampioen werd met zijn land, gaat het stokoude Amsterdamse keeperbestand uitbreiden. De rechtsbuitenpositie blijft zonder gerichte aankoop een hoofdpijndossier.

Op wie moeten we letten in de tweede seizoenshelft?

Er komt druk op de schouders van Owen Wijndal, die Daley Blind moet vervangen op de linksbackpositie. De elfvoudig international kwam deze zomer over van AZ maar heeft mede vanwege blessures nog weinig laten zien in Amsterdam. Hij heeft daar nu in elk geval alle ruimte voor.



Francisco Conceição is een belofte voor de lange termijn maar liet soms al mooie dingen zien. Een groot vraagstuk ligt er sowieso voorin. Kan Dusan Tadic rechts voorin functioneren in plaats van links en ontbolstert Steven Bergwijn eindelijk op links? Ajax heeft nog altijd de sterkste selectie van Nederland.