Trotse Kika van Es (31) bouwde na horrorblessure fraaie carrière op, nu stopt ze: ‘Dat EK is zo'n dikke vette bonus’

Voetbalpod­cast | 'De KNVB zit met de handen in het haar, zeker nu de play-offs eraan komen’

Een voetbalweekend van uitersten. Groot feest in Rotterdam, maar een gitzwarte zondag in Groningen. Twee minuten stilstaand voetbal in Utrecht. Bovendien is er genoeg gesprekstof over AZ in Europa en de keuzes van bondscoach Ronald Koeman. Het komt allemaal voorbij in de AD Voetbalpodcast met Mikos Gouka en Johan Inan.