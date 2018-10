Trotse debutant Dumfries: Onwerkelijk dat ik speler van Oranje ben

Dumfries kende geen zenuwen ondanks dat zijn eerste wedstrijd voor Oranje tegen aartsrivaal Duitsland was. ,,Je voelt wel wat spanning. Maar ik dacht: 'ach, ik ben nu toch hier.' Je moet de spanning niet de overhand laten nemen. Op die manier ging ik de wedstrijd in."



,,We hebben als team goed gespeeld en fantastische goals gemaakt. We hebben laten zien wat we willen. We hebben de basis gelegd."