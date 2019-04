Trots FC Twente wacht ook na promotie lange weg richting herstel

Bescheiden maar trots is FC Twente kampioen van de eerste divisie geworden, na het gelijke spel tegen Jong AZ (0-0) en de nederlaag van concurrent Sparta bij Jong PSV (2-0). Iedereen heeft bijgesprongen om de zaak in Enschede overeind te houden en zonder hulp van buitenaf was dat niet gelukt. De club werd weggehoond wegens wanbeleid en bijkans het land uitgezet. Heel Nederland lachte vorig jaar bij de degradatie. Maar FC Twente is niet de club van het grote geld, de Champions League of de fraude, waarvoor het werd afgeschilderd. Dat was slechts even zo, toen in de voetbalwereld van de waanzin en na de titel in 2010 de realiteit uit het oog werd verloren.



FC Twente is de club van Willem de Vries, die het begin in 1965 meemaakte en tien jaar later bij zijn afscheid een fiets cadeau kreeg. Hij reed trots een ereronde op de sintelbaan van het Diekman. Het is de club van Epi Drost, Kick van der Vall, Jan Jeuring, Theo Pahlplatz, Eddy Achterberg en Issy ten Donkelaar, van wie sommigen de provincie niet graag uitkwamen, maar wel de basis legden voor een plaats in de finale van de UEFA Cup in 1975. Van Fred Rutten,Theo Snelders en Evert Bleuming, die nooit weggingen en als ze dat al deden dat eigenlijk helemaal niet wilden.