Trek Matthijs de Ligt thuis tegen Gibraltar een keepersshirt aan

In hoeverre voldeed Oranje aan de opdracht in Gibraltar?

Een grote uitslag was nodig. 0-7 is oké, maar het missen van kansen plus een eerste helft met een te voorzichtig strijdplan stonden meer treffers in de weg. Het telraam was pas nodig toen de veldbezetting zo werd dat Oranje met drie spelers dicht bij de spits kwam te spelen.