Transfervrije Mitchell Dijks tekent bij Vitesse: ‘Samen strijden om het tij te keren’

Dijks (29) stapt als clubloze profvoetballer over naar Vitesse. De Noord-Hollander heeft deze week zijn contract bij Bologna laten ontbinden. Zodoende is hij ook niet gebonden aan de transferdeadline, die op woensdag 31 augustus in Nederland is verstreken.



Dijks kwam sinds 2018 uit voor Bologna. Hij kreeg in Italië de bijnaam ‘Il Trattore’, De Tractor. De verdediger mocht deze zomer weg bij de club, uitkomend in de Serie A. Aanvankelijk vond hij geen emplooi. Zo ketste een overgang naar Verona af. Uiteindelijk kwam hij in beeld bij Vitesse.