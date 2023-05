TransferTalk | Spalletti kiest na titel met Napoli voor sabbatical, Guerreiro vertrekt bij Borussia Dortmund

PSV, Ajax en AZ zetten zich schrap voor een slotdag waarop tot het laatst alles kan verschui­ven

Haalt PSV in crisissfeer de voorronden van de Champions League? Wat wordt het verdict voor Ajax: tóch nog plek 2 of de schaamte van de Conference League voor de rijkste club van Nederland. De eredivisie gaat een slotdag in waarin alles tot het laatste moment kan schuiven. Kán, want doodbloeden kan het ook.