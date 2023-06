TransferTalk | Man United wil mega-aankoop ruilen voor ex-Vitessenaar, ook Ramos vertrekt bij PSG

Heerenveen juicht weer voor ontslagen Heero: ‘Als mascotte ben je een soort clown’

Hij was de eerste mascotte ter wereld die op non-actief werd gesteld. Maar nu is ‘Heero’, alter ego van de Friese schilder Hendrik Pasveer, terug bij Heerenveen, dat vanavond in de play-offs voor Europees voetbal thuis tegen FC Twente speelt. Over de glorieuze rentree van het pluche clubicoon. ,,Zonder hem is de sfeer in het stadion zo veel minder.’’