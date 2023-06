TransferTalk | Fred Grim wordt opvolger Dick Lukkien, Fenerbahçe ziet Valencia vertrekken

Jong Oranje begint met complete selectie aan voorberei­ding op EK

Jong Oranje is met een complete selectie begonnen aan de voorbereiding op het Europees kampioenschap van later deze maand in Georgië en Roemenië. Alle 23 door bondscoach Erwin van de Looi geselecteerde spelers verzamelden zich zondag in Zeist. In de selectie zitten geen spelers die nu nog verplichtingen hebben met hun clubteam.