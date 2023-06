TransferTalk | Érick Gutiérrez wil PSV toch verlaten, Yannick Carrasco mag naar Barcelona

Voetbalpod­cast | ‘We weten eigenlijk nog niet wat Earnest Stewart wil met PSV’

Sevilla blijft de Europese cupfighter en wint de Europa League. Emmen doet goede zaken in de play-offs en welke trainer past er bij het PSV onder Earnest Stewart? Wordt het de aanvallende school of wat behoudender? Etienne Verhoeff bespreekt het met Rik Elfrink in een nieuwe AD Voetbalpodcast.