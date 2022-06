Transfer Ramon Hendriks van Feyenoord naar FC Utrecht voorlopig van de baan

met video Dumfries geniet van training in shirt van vv Smitshoek: ‘Mooi dat amateur­clubs in het zonnetje worden gezet’

Denzel Dumfries was er trots op dat hij een training van Oranje mocht afwerken in het shirt van de club waar hij ooit begon als pupil. ,,Het shirt van VV Smitshoek weer eens dragen was echt fantastisch’’, zei Dumfries.

10 juni