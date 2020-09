Transfer Dest dwingt Ajax alsnog de markt op

KNVB verbiedt sekswinkel als hoofdspon­sor FC Emmen: ‘We zijn verbaasd en ontdaan’

16 september De KNVB houdt een sponsordeal tussen FC Emmen en het in seksspeeltjes gespecialiseerde EasyToys voorlopig tegen. Volgens de Nederlandse voetbalbond is de potentiële hoofdsponsor van de eredivisieclub in strijd met de reglementen.