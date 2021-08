Tranen na toptransfer: emotionele Koopmeiners bevestigt overstap naar Atalanta

Het gonsde al langer van de geruchten, maar de laatste dagen werd duidelijk dat Atalanta de nieuwe club van Koopmeiners ging worden. Toch speelde de middenvelder nog mee bij Heerenveen - AZ, het duel dat de bezoekers uit Alkmaar met 1-3 wonnen. Na afloop stond Koopmeiners voor de camera van ESPN, waar het besef leek in te dalen. De Oranje-international verklapte dat hij eerder op de zondag in het spelershotel hoorde dat alles in kannen en kruiken was.



,,Het heeft even geduurd, maar het is rond", sprak hij. ,,Ik ben gehaald als middenvelder, maar het is een meerwaarde dat ik ook achterin kan spelen. Het was vandaag een gekke situatie, ik heb dertien jaar bij deze club gespeeld. Dat ik nu eindelijk de stap mag maken, is mooi.” Na die laatste woorden kwamen de tranen bij Koopmeiners, die nog vertelde dat hij tot medio 2026 heeft getekend bij de club van Marten de Roon, Hans Hateboer en (vooralsnog) Sam Lammers.