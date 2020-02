Trainerskerkhof van de eerste divisie: Roda JC wisselde deze eeuw het vaakst van coach

PSV tegen Willem II: Wie is de beste van Brabant?

14:15 Voor PSV is het zaterdag weer de eerste thuiswedstrijd sinds de onlusten eind januari tegen FC Twente. Hoe reageert de aanhang na alle commotie over het bestormen van de hoofdingang door een deel van de harde kern? In sportief opzicht is winst op Willem II noodzakelijk. De Tilburgse ploeg staat nu vier punten boven PSV. Wie is de beste van Brabant? Die vraag is actueel.