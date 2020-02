Trainers Twente ondanks ‘verschillen van inzicht’ verder met Brama

Deze 14 Nederlan­ders gingen Ziyech voor

17:30 Hakim Ziyech voetbalt voor het nationaal team van Marokko, maar hij heeft ook een Nederlands paspoort. Veertien Nederlanders speelden ooit voor Chelsea in de hoofdmacht. De eerste was Toon Effern, die in 1944 ook meteen de eerste Nederlandse doelpuntenmaker was in de hoogste Engelse competitie.