Trainer René Hake van Cambuur naar Jong FC Utrecht

Hake volgt Robin Pronk op bij de beloften van FC Utrecht, die dit seizoen in de Keuken Kampioen Divisie op de slotdag over Helmond Sport wipten en als negentiende eindigde. Pronk (46) promoveerde in 2016 met Jong FC Utrecht naar de eerste divisie. Hij was sinds 2011 actief in de jeugdopleiding van FC Utrecht, maar besloot na dit seizoen op eigen poten te willen staan bij een eerste elftal in het betaalde voetbal.