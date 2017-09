Trainer NEC: Beloftenteams zorgen voor competitievervalsing

Het kost meer tijd voor de technische staf om zich voor te bereiden op een duel met een beloftenelftal. De basisopstelling van Jong PSV verandert elke wedstrijd. Bogers: ,,In grote lijnen kennen we het elftal, maar qua namen is het afwachten. Ze hebben wel altijd dezelfde manier van spelen.’’



NEC kan de komende drie wedstrijden laten zien wie de baas is in de eerste divisie. Met overwinningen op achtereenvolgens Jong PSV, MVV en Fortuna Sittard kan de titelfavoriet de teleurstellende competitiestart wegpoetsen en op de eerste of tweede plek terecht komen.