Traditionele top-3 op dreef in weekend van de buitenspelers

RapportcijfersElke speelronde in de eredivisie beoordelen de verslaggevers van AD Sportwereld alle spelers. In het weekend waarin de gehele traditionele top-3 met 4-0 won, stond bij zowel Feyenoord, PSV als Ajax een buitenspeler in de schijnwerpers. Steven Berghuis had opnieuw een belangrijk aandeel in de productie van Feyenoord, terwijl ook PSV’er Hirving Lozano en Ajacied David Neres hun steentje bijdroegen aan de driepunters voor hun club.

Door Leendert Kamsteeg

Van alle spelers die dit weekeinde in actie kwamen kreeg Berghuis van ons het hoogste cijfer. Voor zijn optreden tegen AZ kreeg hij een 8,5 als rapportcijfer. Zijn ploeggenoot Karim El Ahmadi kreeg een 8, terwijl de flankaanvallers Hirving Lozano (PSV) en Oussama Assaidi (FC Twente) met een 7,5 werden beloond. Bekijk hieronder alle beoordelingen.

FC Twente – Heracles Almelo 2-1

FC Twente: Brondeel 6; Ter Avest 6, Bijen 6, Lam 6, Van der Lely 6; Liendl 6 (68. Holla -), F. Jensen 6,5 (58. Tighadouini 6), Vuckic 7,5; Slagveer 5,5, Boere 6, Assaidi 7,5 (90+4 Cuevas -).

Heracles Almelo: Castro 6; Breukers 4 (61. Droste -), Pröpper 5,5, Hardeveld 6, Duarte 6; Pelupessy 5,5, Monteiro 5, Van Ooijen 4 (46. Niemeijer 5); Kuwas 5 (78. Peterson -), Gladon 6,5, Darri 6.

Arbiter: Higler 4

Man of the Match: Haris Vuckic liet tegen Heracles Almelo zeker in het eerste bedrijf zien wat hij in zijn mars heeft. Hoewel de 25-jarige Sloveen niet tot scoren kwam, mede door een last-minute ingreep van Lerin Duarte, ging er van hem voortdurend dreiging uit. Vuckic kwam tegen de provinciegenoot tot drie schoten op doel en verstuurde twee keypasses en was daarmee de gevaarlijkste man op het veld.

Volledig scherm Haris Vuckic © ANP Pro Shots

NAC Breda – ADO Den Haag 0-1

NAC Breda: Birighitti 6; Horsfield 6,5 (87. Enevoldsen -), Koch 6, Mari 6, Angelino 6; Verschueren 6 (82. Sprangers -), Manu Garcia 6,5, Mets 5,5; Korte 6,5 (76. Fernandes -), Ambrose 6,5, El Allouchi 7.

ADO Den Haag: Zwinkels 7; Ebuehi 6, Beugelsdijk 7,5, Kanon 6,5, Meijers 6; Immers 7, El Khayati 6,5, Bakker 6; Becker 5,5 (67. Hooi -), Johnsen 4,5 (46. Falkenburg 6), Duplan 5,5, (75. Lorenzen -).

Arbiter: Mulder 6,5

Man of the Match: Hoe harder de strijd, hoe lekkerder Tommie Beugelsdijk zich gaat voelen. De blonde centrumverdediger van ADO Den Haag won tegen NAC Breda meer luchtduels dan iedereen (5) en ruimde van alle spelers bovendien de meeste ballen op (13) uit de eigen defensie. Met ook nog de winnende treffer op naam beleefde Beugelsdijk een uitstekende zaterdagavond.

Volledig scherm Beugelsdijk viert zijn winnende goal tegen NAC. © Pro Shots

PSV – Willem II 4-0

PSV: Zoet 6,5; Arias 6, Schwaab 5,5, Isimat-Mirin 6, Brenet 5,5; Van Ginkel 6,5, Pereiro 6,5 (78. Ramselaar -), Hendrix 6 (86. Rigo -); Bergwijn 6 (71. Lammers -), Locadia 6, Lozano 7,5.

Willem II: Wellenreuther 6; Heerkens 6, Lachman 6, Peters 5, Van der Linden 5,5, Tsimikas 6,5; Haye 6,5 (83. Croux -), Lieftink 5 (90. Coulibaly -), Chirivella 6,5, Rienstra 5,5; Sol 6.

Arbiter: Manschot 5

Man of the Match: Waarom PSV afgelopen zomer bereid was om ver te gaan voor Hirving Lozano wordt met de week duidelijker. De Mexicaanse buitenspeler was tegen Willem II twee keer trefzeker en heeft nu zes keer gescoord in zijn eerste zes eredivisieduels. In de afgelopen vijftien jaar deden slechts twee spelers hem dat na: Dmitry Bulykin bij ADO Den Haag en Enes Ünal in zijn periode bij FC Twente. Sinds zijn komst naar Eindhoven scoorde Lozano pas in één wedstrijd waarin hij meespeelde niet (Heerenveen-uit).

Volledig scherm Hirving Lozano. © Joep Leenen

PEC Zwolle – FC Groningen 3-2

PEC Zwolle: Boer 6; Ehizibue 6, Marcellis 6, Freire 6,5, Van Polen 6; Bakker 6 (63. Dekker -), Thomas 7, Saymak 6 (90+2. Parzyszek -); Namli 6, Nijland 6,5 (70. Ondaan -), Mokhtar 6,5.

FC Groningen: Padt 6; Te Wierik 6, Reijnen 5,5, Memisevic 5,5, Warmerdam 5; Jenssen 6, Bacuna 6,5, Doan 6,5; Idrissi 4,5 (90+3. Drost -), Van Weert 4,5, Mahi 5 (88. Hrustic -)

Arbiter: Van Boekel 6

Man of the Match: Eenmaal op dreef is het lastig om Ryan Thomas nog af te stoppen. Tegen FC Groningen was de Nieuw-Zeelander maar sporadisch op een foutje te betrappen. Met een passnauwkeurigheid van 91% en een technisch begaafde goal, zijn eerste sinds februari van dit jaar, drukte de 22-jarige Thomas zijn stempel nadrukkelijk op de wedstrijd. Het was bovendien zijn eerste doelpunt in Zwolle sinds 7 maart 2015.

Volledig scherm Ryan Thomas viert de 2-2. © ProShots

Excelsior – VVV-Venlo 0-2

Excelsior: Kristinsson 4,5; Karami 5, Mattheij 5,5, De Wijs 6,5, Massop 5; Faik 5, Koolwijk 5, Vermeulen 5 (46. Van Duinen 5,5); Caenepeel 5, El Azzouzi 5 (64. Fortes -), Bruins 5,5 (64. Hadouir -).

VVV-Venlo: Unnerstall 6,5; Rutten 6,5, Röseler 7, Promes 7 (77. Van Bruggen -), Labylle 6,5; Post 6,5, Leemans 7,5, Seuntjens 6,5; Nwakali 6 (61. Van Crooy -), Thy 7, Hunte 6,5.

Arbiter: Bax 5,5

Man of the Match: Hoewel de eerste volledige speelronde in oktober nog gespeeld moet worden, beleeft Clint Leemans nu al een opvallend productief seizoen. De oud-PSV’er tekende tegen Excelsior al voor zijn vierde van het seizoen, een schitterende lob over doelman Kristinsson heen, en is daarmee voorlopig de meest trefzekere middenvelder in de eredivisie. Neemt de promovendus vrijwel wekelijks bij de hand.

Volledig scherm Clint Leemans viert de 1-0. © ANP Pro Shots

AZ Alkmaar – Feyenoord 0-4

AZ Alkmaar: Bizot 5; Svensson 5,5, Van Eijden 5, Wuytens 4,5, Wijndal 5,5; Van Overeem 5, Vejinovic 4,5 (38. Dos Santos 5,5), Til 6; Jahanbakhsh 4,5 (65. Koopmeiners -), Weghorst 5, Seuntjens 5,5 (88. Helmer -).

Feyenoord: Jones 7; Amrabat 7,5, St. Juste 7, Tapia 6,5, Haps 6,5 (76. Nelom -); Toornstra 6, El Ahmadi 8, Vilhena 7; Berghuis 8,5, Boëtius 6, Larsson 7.

Arbiter: Nijhuis 6

Man of the Match: Bij afwezigheid van Nicolai Jörgensen komt het meeste gevaar aan Feyenoord-zijde al weken van Steven Berghuis. Tegen AZ was dat niet anders. Met twee goals en een assist loodste de oud-speler van de Alkmaarders zijn club bijna hoogstpersoonlijk naar een heel belangrijke driepunter in de strijd om de koppositie. Geen speler schoot in het AFAS Stadion vaker op doel dan de negenvoudig Oranje-international.

Volledig scherm Steven Berghuis bedankt de meegereisde Feyenoord-fans. Feyenoord wint in de eredivisie met 4-0 van AZ. © ANP

SC Heerenveen – Ajax 0-4

SC Heerenveen: Hansen 5; Dumfries 6, Høegh 6, Pierie 6 (49. Naess 6), Woudenberg 6; Schaars 6, Kobayashi 7, Thorsby 5,5 (76. Veerman -); Ødegaard 5,5, Ghoochannejhad 6, Rojas 5 (62. Mihajlovic -).

Ajax: Onana 6,5; Veltman 6, De Ligt 6, Wöber 7, Viergever 6; Schöne 6,5, Van de Beek 6 (87. S. de Jong-), Ziyech 7; Neres 7 (74. Kluivert -), Huntelaar 7,5 (86. Dolberg -), Younes 5.

Arbiter: Gözübüyük 6

Man of the Match: Er zijn bij Ajax voorbeelden genoeg van talenten die de strijd wonnen van de meer ervaren godenzonen. In het geval van Klaas-Jan Huntelaar en Kasper Dolberg kan gezegd worden dat routine in de punt van de aanval de Amsterdammers dit seizoen voorlopig meer vreugde oplevert. Met twee assists op David Neres gaf Huntelaar zijn trainer Marcel Keizer wederom het signaal af dat hij wel oren heeft naar de functie voor vaste spits.

Volledig scherm Klaas Jan Huntelaar in duel met Daniel Hoegh. © pro shots

Vitesse – FC Utrecht 1-1

Vitesse: Pasveer 5; Dabo 5,5, Kashia 6, Miazga 6,5, Büttner 6; Bruns 6,5, Serero 6, Foor 6 (90. Colkett -); Rashica 6,5, Matavz 5 (66. Castaignos -) Linssen 5 (74. Mount -).

FC Utrecht: Jensen 6; Klaiber 5,5, Dumic 6, Janssen 5,5, Van der Meer 5,5 (83. Van der Maarel -); Strieder 6 (64. Emanuelson -), Ayoub 6, Van de Streek 5,5 (83. Willock -), Labyad 6; Kerk 5,5, Dessers 6.

Arbiter: Kuipers 6

Man of the Match: In een enigszins pover duel in de Gelredome was Milot Rashica een positieve en actieve verschijning. De behendige flankaanvaller van Vitesse moest door de FC Utrecht-defensie liefst zeven keer gevloerd worden en bleef als enige van de drie Arnhemse aanvallers de volle 90 minuten op het veld staan. Zijn vier schoten op doel leverden echter geen enkel doelpunt op.

Volledig scherm Duel tussen Milot Rashica en Yassin Ayoub. © ANP Pro Shots

Sparta Rotterdam – Roda JC 1-2

Sparta: Kortsmit 5,5; Holst 5,5, Fischer 5, Chabot 3 (46. Duarte 7), Marfelt 3; Dougall 6, Mühren 5, Sanusi 5,5; Verhaar 4 (46. Spierings 5.5), Ache 4,5 (65. Brogno -), Goodwin 5.

Roda JC: Jurjus 6; Dijkhuizen 6, Kum 6, Auassar 6,5, Vansteenkiste 5,5; El Makrini 5,5 (83. Rutjes -), Gustafson 5, Ndenge 5,5; Rosheuvel 5 (64. Engels -), Schahin 7, Paulissen 5 (40. Van Velzen 6)

Arbiter: Makkelie 6,5

Man of the Match: Dani Schahin staat in Kerkrade vooral bekend als een robuust aanspeelpunt, maar liet op Het Kasteel ook zien over een heel behoorlijke dribbel te beschikken. Ondanks de nabije aanwezigheid van drie Spartanen hield de Duitser het hoofd koel en tekende hij voor zijn derde treffer in dienst van Roda JC. Door de zege van zijn ploeg heeft elke club in de eredivisie nu minimaal één zege geboekt.