TOTO ‘verdringt’ Philips van de mouw naar kraag PSV-shirts

Van de Looi na uitschake­ling door Duitsland: ‘Pijnlijk­ste is dat we ons niveau niet hebben gehaald’

3 juni Jong Oranje boekt maandagavond een fraaie 2-1 zege op Jong Frankrijk, maar kwam vanavond in de halve finale van het EK tegen Jong Duitsland flink tekort. Na acht minuten stond het al 2-0 door twee goals van Florian Wirtz. ,,Het pijnlijkste is dat we ons niveau niet hebben gehaald.”