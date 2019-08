Topweek voor Bergwijn: ‘Lekker als je weet waar je aan toe bent’

Met één club was PSV concreet volgens Bergwijn, maar een transfer kwam er uiteindelijk niet van. En de aanvaller is er de persoon niet naar om dan stampij te gaan maken. ,,Ik ga geen ruzie maken. Als ik ga, wil ik via de voordeur weg. Als de clubs er dan niet uitkomen, so be it. Ik ga me sowieso nog een jaar focussen en mijn best doen”, zegt Bergwijn. Met een mogelijk EK op komst kiest hij met zijn contractverlenging bij PSV ergens ook voor een stukje zekerheid. ,,Ik kijk van dag tot dag, dat is nog heel ver weg. We gaan zien wat de toekomst brengt.”