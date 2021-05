Toptransfer voor Leeuwin Roord: ‘Heb het zwaar gehad in Londen’

Door Daniël Dwarswaard



Jill Roord vierde haar 24ste verjaardag recent tamelijk bescheiden, maar wél op een terras. Dat kan in Londen al een tijdje. Een verademing na een jaar leven in coronastijl voor Roord die weet ze dat ze aan haar laatste dagen in de Engelse hoofdstad bezig is. Gelijk aan haar ontwikkeling als voetbalster maakt de middenvelder een nieuwe stap in haar carrière. VfL Wolfsburg, één van de meest toonaangevende clubs in Europa als het om vrouwenvoetbal gaat. Finalist van de Champions League vorig jaar nog.

De Duitse club wilde haar al vaker vastleggen. Nu is het moment. Klaar voor een nieuwe stap, heet dat dan. ,,Ik had bij Arsenal nog een jaar contract, dus het was niet eens de planning ofzo’’, zegt Roord. ,,In alle opzichten ga ik erop vooruit. Het is wel moeilijk om Arsenal te verlaten omdat ik veel om de club geef. Maar ik pak deze kans. Dat ze een transfersom betalen, ik hou me er niet mee bezig hoeveel dat is, zegt wel iets: ze willen me graag hebben. Daar spreekt vertrouwen uit.’’

Inderdaad, in veel opzichten gaat Roord erop vooruit. Maar toch ook van Londen naar Wolfsburg. Van een metropool naar een middelgrote Duitse stad. Roord draait het om: ,,Voor mij is het een kleine drie uur rijden naar Twente, de plek waar ik vandaan kom. Niet afhankelijk van vliegtuigen of treinen. Dat is gezien het afgelopen jaar ook wel echt een bonuspunt.’’

Roord heeft het zwaar gehad in Londen. Ze woont in de buitenwijk St. Albans weliswaar dicht bij veel ploeggenoten, maar familie heeft ze door alle coronabeperkingen nauwelijks kunnen zien. Ze is nu wel fitter dan ooit, ook door het solistische leven. Nog meer dan normaal stond Roords leven in het teken van trainen, slapen, eten. In het centrum van Londen, op een halfuurtje met de trein, is ook niets te zoeken. ,,Ik ben van mezelf een optimistisch mens, maar ik heb het echt zwaar gehad. Het kwam eigenlijk hier op neer: na de training wachten op de volgende dag dat je weer kunt trainen. Alleen op een appartement is dan mentaal heftig. In januari moesten we vanwege besmettingen bij de club ook nog twee keer in quarantaine. Dat was wel echt de minste periode. Maar goed: gewoon doorgaan: nu schijnt letterlijk de zon wat vaker.’’

Volledig scherm Jill Roord wordt bij Wolfsburg ploeggenoot van Dominique Janssen. © AP

Bij VfL Wolfsburg wordt de Nederlandse enclave alleen maar groter. Dominique Janssen en Shanice van de Sanden zijn er al. Talenten Joëlle Smits en Lynn Wilms vergezellen Roord straks ook. ,,Het is een leuke bijkomstigheid, maar geen factor in mijn keuze. Al is het wel fijn om straks ploeggenoot te zijn van Shanice. Met haar ben ik heel close.’’

Met Oranje begint na het reguliere seizoen de voorbereiding op de Olympische Spelen, waar de Leeuwinnen debuteren. Met haar goede spel bij Arsenal heeft Roord ook in Oranje inmiddels een andere status, die van basisspeler. Jarenlang was ze de vaste invalster. Dat begon zelfs een eigen leven te leiden. Ze nam om die reden zelfs bewust afstand van rugnummer 12. ,,Na het WK van 2019 heb ik vrijwel alles gespeeld. Weet je, ik was 17 toen ik er al bij was. Dan hoor je heel lang: jij bent toch het grote talent, waarom speel je dan niet? Dat is niet altijd even makkelijk geweest. Op dit moment kan ik mezelf een vaste waarde noemen. Dat voelt wel heel goed.’’

Volledig scherm © Pro Shots / Remko Kool