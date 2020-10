Toptegenstanders moeten Oranjevrouwen geprikkeld houden

De Oranjevrouwen vierden EK-kwalificatie bescheiden, volgens recordinternational Sherida Spitse met ‘een beetje ouwehoeren en TikTok-filmpjes maken’. Afgelopen vrijdag walsten de Leeuwinnen, geheel in de stijl van de hele EK-kwalificatie, met 7-0 over Estland heen. Ondanks dat het ticket voor het EK in 2022 in Engeland al binnen is, moeten de voetbalsters nog twee verplichte nummers afwerken in de EK-kwalificatie, tweemaal tegen Kosovo (morgenavond en op 1 december). Vanmiddag stapte de selectie op het vliegtuig naar de hoofdstad van Kosovo, Pristina.

Best een onderneming voor feitelijk gezien een wedstrijd van niks, zeker in coronatijden. ,,Maar we hebben er niet zozeer moeite mee”, vertelt Spitse. ,,Tuurlijk, je hebt je geplaatst, dus je voelt verder geen druk. Je hebt iets minder het gevoel dat je echt moet winnen. Maar we hebben met elkaar afgesproken dat we alle wedstrijden in onze kwalificatie willen winnen en daar gaan we voor. We denken niet ‘oh, we zijn al geplaatst, dat doen we wel even’. Dat zit ook niet zo in onze groep.”

Klus

Het zal best een klus worden voor de Oranjevrouwen om zich te blijven opladen. Tot aan de Olympische Spelen van 2021 staan er geen wedstrijden meer op het programma waar écht iets op het spel staat. Deze twee EK-kwalificatiewedstrijden tegen Kosovo zijn voor de bühne en daarnaast bestaat het programma uit oefeninterlands. Dat komt, zo zegt Spitse, ook omdat de Oranjevrouwen nu extra wedstrijden zoals play-offs ontlopen. Voor plaatsing voor het WK van 2019 moesten de Leeuwinnen nog vier extra, spannende wedstrijden spelen, waarna een ticket ternauwernood werd veroverd. ,,Dus dat we nu al klaar zijn, heeft ook te maken met hoe we het doen. We zijn op het moment op een punt dat we alles simpelweg makkelijk winnen. Dat is ook mooi, en moeten we tegen Kosovo ook laten zien.”

Volgens de jarige bondscoach Sarina Wiegman (51), die wat wijzigingen in gedachten heeft voor morgen, hoeft ze haar selectie niet te motiveren. Ook omdat er dit jaar nog maar zo weinig interlands zijn afgewerkt door de coronacrisis. Toch wordt het tijd voor serieuze tegenstand, vindt ze. ,,Absoluut. Ik hoop volgende maand al.” Dan spelen de Oranjevrouwen op vrijdag 27 november in Zwolle een oefenwedstrijd tegen een nader bekend te maken tegenstander. De woorden van Wiegman zeggen genoeg: om de prikkel te behouden, zullen de Leeuwinnen op zoek gaan naar toptegenstanders in oefenwedstrijden richting de Olympische Spelen van 2021.