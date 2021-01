Topscorer Giakoumakis ook tegen Willem II de held van VVV

Supporters­col­lec­tief Nederland start crowdfun­ding voor behoud van KKD-duels op ESPN

8 januari Supporterscollectief Nederland start een crowdfunding-actie om ervoor te zorgen dat de wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie ook na 15 januari te zien blijven op betaalzender ESPN. In totaal is er 400.000 euro nodig. Dit laat het overkoepelende orgaan van voetbalsupporters weten.