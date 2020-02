Topscorer Boadu over titelstrijd: ‘Wij doen tot het einde mee’

,,Het is aan mij als trainer om daar een middenweg in te vinden", zei trainer Arne Slot vrijdag na de zege van 4-0 op RKC Waalwijk. Myron Boadu, die door een doelpunt tegen de Brabanders nu in zijn eentje topscorer van de eredivisie is, denkt dat AZ mee blijft strijden. ,,Of de ervaring van Ajax straks in de beslissende fase de doorslag geeft? Ik hoop van niet. We zijn denk ik wel goed genoeg om tot het einde mee te blijven doen. We moeten constant blijven. Ik heb geen stress of zo. Ik heb er ook alle vertrouwen in dat de 'boys' hier rustig kunnen blijven.”

De 19-jarige spits, die vorig jaar debuteerde als international, scoorde dertien keer. Eentje meer dan Oussama Idrissi. De Marokkaan was tegen RKC twee keer trefzeker. ,,Ik dacht eerlijk gezegd dat wij nu gelijk zouden staan. Het is mooi om topscorer te zijn, maar ik wil pas aan het einde bovenaan staan. Dat is het belangrijkste."



AZ versloeg halverwege december Ajax met 1-0. Toen durfden de Alkmaarders voor het eerst uit te spreken echt voor het kampioenschap te gaan. Twee achtereenvolgende nederlagen, tegen Sparta Rotterdam (3-0) en Willem II (1-3), zorgden bij de buitenwacht voor twijfel. Bij AZ was die twijfel er niet, zegt Boadu. ,,Het waren twee slordige nederlagen. Tegen Sparta kwamen we na de rode kaart voor Marco Bizot al snel met tien man te staan en tegen Willem II speelden we het eerste uur van de wedstrijd gewoon goed."

Cruciale maand

De komende maand is cruciaal voor AZ, dat zich vorige week herstelde met een overwinning bij sc Heerenveen (1-2) en ook tegen RKC geen rare dingen deed en weer het herkenbare voetbal van voor de winterstop liet zien. Volgende week zondag is Feyenoord, dat onder leiding van Dick Advocaat is opgeklommen naar de derde plaats in de eredivisie, in Alkmaar de tegenstander. Zondag 1 maart moet AZ op bezoek bij Ajax.

Tussendoor wachten nog de twee wedstrijden tegen LASK Linz in de Europa League. ,,Dan moeten we Ajax in de Arena maar gewoon pakken", zei Boadu lachend. ,,We weten hoe goed we zijn en wat we kunnen. Dat is de kracht van AZ. Na die wedstrijd op 1 maart weten we denk ik wel meer. Maar eerst moeten we maar van Feyenoord zien te winnen."