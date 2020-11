Topper in KKD: ‘De Graafschap is sluw en stabiel, Cambuur de titelfavoriet’

Tim Bakens valt met de deur in huis. ,,Cambuur is de favoriet voor het kampioenschap. Als je geen goed plan hebt of een mindere dag, dan ben je kansloos’’, zegt de assistent-trainer van Almere City zonder twijfel in zijn stem.



De oud-verdediger van De Graafschap en Cambuur is ervaringsdeskundige na de zeperd van zijn club afgelopen zondag in Friesland (7-2). ,,We hadden geen schijn van kans, zo simpel is het. Ze hebben de best voetballende ploeg.”



De Graafschap is gewaarschuwd. De Doetinchemmers stappen donderdagavond op De Vijverberg evenwel als koploper de kraker tegen Cambuur in. Dat de twee volksclubs – in het afgebroken ‘coronaseizoen’ respectievelijk de nummers twee en één van de eerste divisie – opnieuw bovenin meedoen, noemt Bakens (38) geen toeval. Hij wijst op de aanwezige kwaliteiten en ervaring.