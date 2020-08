Topaankoop Antony meteen op dreef bij ruime zege op RKC

Eerste oefenduel AjaxAjax heeft in de eerste wedstrijd in vijf maanden, thuis tegen RKC, een grote zege geboekt. De debuterende topaankoop Antony was bij de aftrap van de oefencampagne onmiddellijk tweemaal trefzeker voor de Amsterdammers: 6-1.

Door Johan Inan



Antony, voor minimaal 16 miljoen overgenomen van São Paulo, kon zijn grijns niet verbergen toen hij zich aan het begin van de tweede helft opmaakte voor zijn eerste Ajax-minuten en daarbij zijn naam en zijn welkomstlied hard door de speakers hoorde galmen. Een kwartier later vond Antony zijn naam al terug op het scorebord, nadat hij de bal door de benen van doelman Kostas Lamprou schoof en de voorsprong van Ajax vergrootte naar 4-0.

De lichtvoetige rechtsbuiten tekende in de slotfase van dichtbij ook voor de 5-1, nadat Teun van Grunsven koppend de eer van RKC had gered. Klaas-Jan Huntelaar zag nog tijd om het slotakkoord voor zijn rekening te nemen en de eindstand op 6-1 te bepalen. Daarmee schoot Erik ten Hag met zijn selectie na vooral een sterke tweede helft uit de startblokken in de oefencampagne. De trainer stelde ondanks de nodige absenties tweede verschillende elftallen op tegen RKC.

Volledig scherm Antony. © Getty Images

Naast de naar de Premier League vertrokken Hakim Ziyech (Chelsea) en Joël Veltman (Brighton & Hove Albion), kon Ten Hag net als tijdens de laatste wedstrijd in Heerenveen vijf maanden geleden nog niet beschikken over David Neres. Hij is op de weg terug van een knieblessure. Sergiño Dest ontbrak met lichte enkelklachten, een kwetsuur waardoor ook Andre Onana later aansloot en nog buiten de groep werd gehouden. Op wie Ten Hag ook nog geen beroep kon doen, was aankoop Mohammed Kudus.

De twee andere aankopen, Maarten Stekelenburg en Antony, waren wel van de partij. Eerstgenoemde keerde na negen jaar terug onder de lat en hield voor rust het doel van Ajax schoon. Daarvoor moest hij één keer handelend optreden, toen RKC, niet voor het eerst, zeeën aan ruimte kreeg en spits Mario Bilate aan de aandacht van Perr Schuurs ontsnapte. Aan de andere kant creëerde Ajax voldoende mogelijkheden. Eén daarvan werd na een vloeiende aanval op aangeven van de op ‘10’ spelende Quincy Promes benut door Lassina Traoré. Zakaria Labyad (vrije trap) en Daley Blind (volley) raakten voor rust nog de paal.

Volledig scherm Antony, Razvan Marin en Klaas-Jan Huntelaar. © Getty Images

In de tweede helft, waarin Ten Hag een nieuw elftal opstelde, ging het scoren Ajax gemakkelijker af. Binnen zeven minuten tilde de thuisclub de stand naar 3-0. Daar had de door verschillende eredivisieclubs begeerde Ekkelenkamp een groot aandeel in, eerst door Klaas-Jan Huntelaar simpel de score te laten verdubbelen bij de tweede paal en vijf minuten later bij de andere paal zelf de derde Amsterdamse treffer binnen te knikken.



Door de goals van Antony en Huntelaar won Ajax uiteindelijk dus met 6-1 in de eerste wedstrijd sinds de coronauitbraak. De tweede volgt donderdag, als Utrecht in Amsterdam de tegenstander is.

Ajax eerste helft: Stekelenburg; Mazraoui, Schuurs, Blind, Martinez; Alvarez, Gravenberch, Promes; Labyad, Traoré, Tadic

Ajax tweede helft: Stekelenburg; Timber, Rensch, Eiting, Tagliafico; Marin, Ekkelenkamp, Van de Beek; Antony, Huntelaar, Lang

Dit was de opstelling van RKC Waalwijk in de eerste helft:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Volledig scherm © BSR Agency

Volledig scherm © BSR Agency

Volledig scherm © BSR Agency

Volledig scherm © BSR Agency

Volledig scherm © BSR Agency