TOP Oss laat Osse fans vlak voor tijd juichen tegen FC Den Bosch

Zware tegenval­ler Ajax en Brian Brobbey: blessure pakt slechter uit dan gedacht

Brian Brobbey hoopte zelf weer van de partij te kunnen als Ajax het op 6 februari opneemt tegen Heracles Almelo, maar dat blijkt toch tegen te vallen. De spits viel uit in het duel met PSV en heeft een scheurtje in de binnenband van zijn knie opgelopen. Brobbey is zo'n zes weken uitgeschakeld en mist daardoor in elk geval het eerste duel met Benfica in de achtste finale van de Champions League.

24 januari