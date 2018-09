TOP Oss en Sparta herdenken slachtoffers spoordrama

Boadu succesvol geopereerd; in elk geval tot de winterstop uitgescha­keld

19:17 AZ-aanvaller Myron Boadu is succesvol geopereerd. Dat meldt AZ via de officiële kanalen. De verwachting is dat het 17-jarige talent in elk geval tot de winterstop is uitgeschakeld nadat hij vorige week tegen Feyenoord zijn rechterenkel brak.