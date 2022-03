Toornstra trots op spel, maar kapot na nederlaag: ‘Dit is echt heel zuur’

Feyenoord leek vandaag voor het eerst sinds 28 augustus 2005 te gaan winnen in Amsterdam, maar de 1-2 voorsprong werd in het laatste kwartier toch nog weggegeven door goals van Ajax-aanvallers Dusan Tadic en Antony: 3-2. ,,Dit is heel zuur, zeker omdat we zo goed gespeeld hebben", zei Feyenoord-captain Jens Toornstra.

,,Dit is zuur, echt heel zuur. Zeker na de eerste helft die we spelen, waarin ons plan uitstekend werkt. We zetten goed druk en daar wisten zij geen raad mee. We hadden in die fase de afstand moeten vergroten, want we kregen ook buiten die twee goals goede kansen. Ik dacht echt dat we hem over de streep gingen trekken, zeker toen we ook in het eerste halfuur na rust niet veel weggaven. Het laatste kwartier was vooral verdedigen, dat wisten we. Dan vliegt ‘ie er toch nog twee keer in voor hun, ongelooflijk.”

Trainer Arne Slot baalde uiteraard ook, maar was ook blij dat zijn plan was uitgekomen. ,,Nu is het grote gevoel dat overheerst natuurlijk het balen van het resultaat. Ik vrees dat het morgen nog steeds zo is, want daar gaat het nou eenmaal om", zei Slot, die op tijd was hersteld van corona om mee te kunnen reizen naar Amsterdam. Zijn plot om Ajax onder druk te zetten pakte zeker in de eerste helft goed uit. ,,We hebben in de eerste helft geprobeerd constant Ajax onder druk te houden en dat lukte heel goed. We hadden de 1-3 moeten maken kort voor rust, dat was een belangrijk moment geweest. Daar had Dessers beter de bal voor kunnen geven, dat zal hij morgen ook wel toegeven als we de beelden gaan bekijken", zei Slot.

Hij was blij dat zijn spelers opnieuw volle bak druk hadden gezet. ,,Het drukzetten is altijd het plan dat ik de jongens meegeef, in alle wedstrijden. Dit hebben we ook laten zien in de Klassieker in de Kuip, toen er helaas geen supporters waren. Toen hebben we Ajax er ook slecht uit laten zien, zoals je dat dan noemt. Toen leidde dat helaas niet tot het goede resultaat en vandaag weer niet.”

Ofir Marciano, de Israelische vervanger van Justin Bijlow, zag er niet al te best uit bij de late 2-2 en 3-2 van Dusan Tadic en Antony. ,,Nee, ik neem Marciano niet iets kwalijk, ik vind het nooit fijn om dat soort woorden daarop te plakken. Maar hij zal zelf ook niet met een lekker gevoel terugkijken op die goals, zeker die 2-2 niet. Er was voor mij lange tijd geen aanleiding om te denken dat de goal nog zou vallen, dus het is heel zuur dat we hier nog verliezen.”

Volledig scherm Arne Slot (r). © ANP

Til: ‘Minimaal gelijk moeten spelen’

Guus Til legde bij ESPN uit hoe hij met Feyenoord het Ajax lastig kon maken. ,,Zij spelen volle bak één op één. Vaak spelen ze tegen teams die die duels verliezen. Dan lijkt het alsof ze nooit in de problemen komen. Maar tegen teams die duels wel kunnen winnen, valt er vaak heel veel ruimte achter verdediging”, aldus de aanvallende middenvelder. ,,We moesten op het middenveld de bal veroveren en dan hopen dat buitenspelers diep genoeg staan voor de omschakeling.”



Trots over het optreden van Feyenoord in Amsterdam kon Til moeilijk zijn. ,,We hadden minimaal gelijk moeten spelen. Het is niet anders.”

Volledig scherm Guus Til (l) in duel met Jurriën Timber. © ANP