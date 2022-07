Tonny Vilhena wil weg bij Espanyol

De Spaanse club lichtte, nadat de speler een half seizoen op huurbasis in La Liga had gespeeld, onlangs de optie op de 27-jarige middenvelder en nam hem op die manier over van het Russische FK Krasnodar. De voormalig speler had echter al aangegeven geen trek te hebben in een langer verblijf bij de tweede club van Barcelona. Dat heeft onder meer te maken met een financieel conflict tussen de Spaanse en de Russische club dat er weer toe heeft geleid dat Vilhena nog wacht op een fors deel van zijn salaris.

Vilhena is inmiddels te huur of te koop en de Spaanse club verlangt volgens ingewijden allesbehalve de hoofdprijs voor de speler, die sinds deze maand met vier ploeggenoten, onder wie spits Raúl de Tomas, apart van de selectie zijn conditie op peil houdt. De 15-voudig international vertrok in de zomer van 2019 bij Feyenoord, waar hij in 2017 landskampioen werd, naar Rusland. In januari trok hij naar Spanje, daar voldeed hij maar de speler zelf ziet een langer verblijf bij Espanyol niet zitten.