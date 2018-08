Tomas Necid keert bij ADO terug in de eredivisie

ADO hoopt in de laatste dagen van de transfertermijn ook nog een rechtsback te strikken. Na het vertrek van Tyronne Ebuehi naar Benfica en het wegvallen van Trevor David vanwege een zware knieblessure, moest trainer Fons Groenendijk ook op die plek improviseren. In de eerste drie eredivisieduels speelde middenvelder Dion Malone tegen wil en dank rechts achterin.



Giovanni Troupée moet aan die situatie een einde maken. De 20-jarige rechtervleugelverdediger is bij FC Utrecht voorbijgestreefd door Sean Klaiber en wil niet nog een seizoen toekijken. ADO's manager voetbalzaken Jeffrey van As onderhandelt met collega Jordy Zuidam over een verhuur. Hij heeft al laten weten dat ADO geen optie tot koop krijgt.