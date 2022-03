Tom Beugelsdijk weer terug op het veld: ‘Er is niets mis met me, niet meer dan dat er al was’

Beugelsdijk stond deze week weer voor het eerst op het trainingsveld. ,,Ik voel me gezond", zegt hij in een interview op de site van zijn club. ,,Alle uitslagen van de scans zijn ook goed. Het was even schrikken, had last van mijn hoofd, maar voel me goed.”



Alle toeschouwers schrokken zich die bewuste zaterdagavond wild toen Beugelsdijk op de grond bleef liggen na een luchtduel. Van het moment tot de klap kan de oud-speler van onder meer ADO Den Haag zich nog wel veel herinneren. ,,Het was een lange bal. Ik keek nog naar Dirk Abels of hij zou gaan en timede 'm zo dat ik hem kon koppen. Toen kreeg ik die klap, die kan ik me niet meer herinneren", legt hij uit. ,,Ik was goed geraakt, zeg maar. Ik viel gewoon verkeerd en kon het niet meer herinneren.”



Ploeggenoten zeiden dat zijn ogen 'raar stonden’ en dat zijn rechterhand slap was. ,,Ik was gewoon knock-out, als een vechtsporter", aldus de verdediger, die kon rekenen op veel steunbetuigingen uit de voetbalwereld. ,,Het is bizar hoeveel lieve berichten ik heb gekregen, vanuit allerlei hoeken. Het waren meer berichten dan op mijn verjaardag. Ik kreeg er kippenvel van, het was prachtig.”