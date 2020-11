Toernooidirecteur De Jong: ‘Met of zonder publiek, EK komt naar Amsterdam’

Gijs de Jong heeft geen twijfels. De secretaris-generaal van de KNVB, tevens toernooidirecteur in Amsterdam tijdens het EK voetbal, is ervan overtuigd dat de Johan Cruijff ArenA volgend jaar vier wedstrijden huisvest, waaronder de drie groepsduels van Oranje.

Volgens De Jong is het voor de UEFA vooralsnog geen optie om het EK toch in één land te houden in plaats van twaalf, iets wat de Franse krant Le Parisien onlangs meldde. ,,We hebben recent met alle speelsteden gesproken met de UEFA. Daar zijn vier scenario’s besproken, maar niet het scenario dat het EK in één land gaat plaatsvinden”, zegt De Jong.

,,Het eerste scenario is dat alles volgend jaar opgelost is, maar daar gelooft denk ik niemand echt in. Het tweede scenario is een volledige bezetting van de stadions, maar wel met een hoop maatregelen daar omheen. Het derde scenario is een beperkte bezetting en het vierde dat er helemaal geen fans op de tribunes zitten.”

Jaren geleden besloot de UEFA om van het EK 2020 een voetbalfeest in heel Europa te gaan maken. Om het 60-jarig bestaan van het toernooi te vieren, wees de UEFA twaalf speelsteden in twaalf verschillende landen aan. Het feest ging afgelopen zomer echter niet door vanwege het coronavirus en is verschoven naar juni en juli 2021. Met twaalf gastlanden met ieder hun eigen regels en aanpak van het virus, staat de UEFA nu voor een heel complexe situatie.

,,Het EK in één land houden, is niet besproken”, aldus De Jong. ,,De belangen voor de UEFA zijn heel groot, zowel politiek als commercieel. Het is voor de UEFA van heel groot belang om het oorspronkelijke concept waar te maken. Ik twijfel er ook niet aan dat iedereen zich daar maximaal voor inzet.”

Play-offs

De Jong zat donderdagavond naar eigen zeggen op het puntje van zijn stoel bij de finales van de play-offs, waarin de laatste vier tickets voor het EK op het spel stonden. Noord-Macedonië belandde door een zege op Georgië (1-0) in groep C bij het Nederlands elftal. Op maandag 21 juni om 18.00 uur staan beide landen tegenover elkaar in Amsterdam. Met of zonder publiek, dat blijft voorlopig onduidelijk.

,,Die beslissing wordt waarschijnlijk ergens in maart genomen, om de kansen op een zo maximaal mogelijke bezetting zo hoog mogelijk te maken”, aldus De Jong. ,,Voetballen met publiek is zoveel leuker, dat hebben we onlangs wel weer gemerkt bij de interlands van Oranje in Bosnië en Italië waar wel wat mensen op de tribunes zaten. Nu het hele speelschema bekend is, gaat alles weer rollen. Het is vooral een kwestie van het uitvoeren van de draaiboeken die vorig jaar al gemaakt zijn. Voorlopig denken we in vier scenario’s, die bereiden we allemaal voor. Maar we hebben één doel, waar we keihard aan werken: terug naar een vol stadion.”