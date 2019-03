Toch streep door overname van FC Den Bosch door Jordania

De mededeling komt keihard aan in De Vliert. Nog maar een maand geleden sijpelden in het Bossche stadion de geluiden door dat accountantsbureau Grant Thornton bij zijn forensisch onderzoek naar het geld van Jordania niet op onregelmatigheden was gestuit en dat er een positief besluit over de overname zou gaan volgen.

Beroep

FC Den Bosch gaat in overleg met Jordania bekijken of ze het besluit aan gaat vechten bij de commissie van Beroep van de KNVB. De Georgische zakenman, die gisteravond niet aanwezig was bij de verloren uitwedstrijd tegen FC Twente (1-0), vliegt daarvoor morgen speciaal naar Nederland.

Verregaande gevolgen

Daarnaast is het de vraag wat er gaat gebeuren met de functie van algemeen directeur bij FC Den Bosch. De huidige directeur, Paul van der Kraan, vertrekt per 1 april naar FC Twente. De club was met Manfred Laros (Sparta) en Berry van Gool (ex-Willem II) in gesprek over zijn opvolging, maar het is twijfelachtig of beide kandidaten nog geïnteresseerd zijn nu de deal met Jordania van de baan is.