Toch geen topper tegen Ajax in Alkmaar, AZ woest: ‘Onbegrijpelijk’

In een uitgebreid statement gaf AZ vanmorgen een update over de gang van zaken over het stadion, waar de club dit seizoen nog nauwelijks heeft kunnen spelen omdat het dak in augustus instortte. De ploeg van trainer Arne Slot speelt zijn thuiswedstrijden deze jaargang tot dusverre in Den Haag. AZ had echter de hoop tegen Ajax weer op eigen veld te kunnen voetballen.