Tobias Lauritsen en domme rode kaart Rashaan Fernandes helpen Sparta Rotterdam voorbij Go Ahead Eagles

Sparta heeft de eerste zege van het eredivisieseizoen binnen. Directe concurrent Go Ahead Eagles werd in Deventer met 0-1 verslagen. Basis van die zege was het doelpunt en het sterke spel van de Noorse spits Tobias Lauritsen, een uitstekend optreden van doelman Nick Olij en een oliedomme rode kaart van Rashaan Fernandes van Eagles.

Nul punten. Dat is de tussenstand voor trainer René Hake en Go Ahead Eagles na vier eredivisiewedstrijden, na nederlagen tegen PSV, FC Groningen, AZ en dus ook Sparta, normaal gesproken een directe concurrent. Na een sterk begin zakte de ploeg in Deventer volledig weg. Dat had in eerste instantie te maken met het op dat moment vrij onverwachte doelpunt van Spartaan Tobias Lauritsen.

Over deze 24-jarige Noorse spits, afgelopen zomer overgekomen van Odds BK samen met teamgenoot Joshua Kitolano, waren na de seizoenstart de meningen verdeeld. Wat slungelig, maar wel een aanspeelpunt. En: hij stond nog droog. Vanmiddag reageerde hij adequaat toen zijn Noorse maatje Kitolano op Eagles-doelman Jeffrey de Lange stuitte. Een echte spitsengoal en een voorsprong voor Sparta, halverwege de eerste helft.

De Rotterdammers hielden daarna goed stand aan de Vetkampstraat. En daarvoor mochten de complimenten vooral naar Nick Olij. De 27-jarige doelman, deze week ook vader geworden, keerde meerdere inzetten van spelers van Go Ahead en hield daarmee de voorsprong intact.

Net op het moment dat de thuisploeg in de tweede helft de druk leek op te voeren, verpestte Eagles-middenvelder Rashaan Fernandes het voor zijn ploeg door om onbegrijpelijke redenen een kopstoot uit te delen aan Shurandy Sambo. Hij kreeg rood en verliet logischerwijs onder gejoel van zijn eigen supporters het veld. Het was alweer de tweede rode kaart voor Go Ahead dit seizoen, na Mats Deijl tegen PSV (2-5), terwijl er maar één andere ploeg in de eredivisie een rode kaart pakte.

Daarmee werd, ondanks fanatieke steun vanaf de tribunes, de angel uit Go Ahead getrokken. Sparta hield uiteindelijk eenvoudig stand en boekte zo de eerste zege van het seizoen, nadat de ploeg de complimenten had gekregen in de wedstrijden tegen SC Heerenveen (0-0), AZ (2-3) en Ajax (0-1), maar nog geen drie punten had mogen bijschrijven. Met dank aan Lauritsen, Olij en… Fernandes.

Goal Alert

