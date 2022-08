Titel speler van de week zet Stijn van Gassel aan het denken: ‘Moeten minder gaan weggeven’

Elftal van de Week Cijfers eredivisie | Excelsior-kee­per Stijn van Gassel verrassen­de koploper, spelers van topclubs volgen

Doelman Stijn van Gassel is de verrassende koploper in het cijferklassement van AD Sportwereld na de eerste speelronde van de eredivisie. De keeper van Excelsior was tegen Cambuur onpasseerbaar en kreeg een 8 voor zijn optreden. Daarmee bleef hij spelers van Ajax, Feyenoord, PSV en FC Utrecht-spits Bas Dost voor. En dat bij zijn eerste wedstrijd op het hoogste niveau.

