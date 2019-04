Timo Letschert, publiekslieveling met rebels karakter

Door Tim Reedijk



Timo Letschert, in mei 1993 geboren in Purmerend, is geen doorsnee voetballer. Niet iemand die de clichés aan elkaar rijgt in interviews. Geen speler die zich zonder morren houdt aan alle honderdduizend regeltjes die een club aan een selectielid stelt. En ook geen verdediger die een heel hoge pet op heeft van gezag.



Toen FC Utrecht de man die uiteindelijk uitgroeide tot publiekslieveling aan zich bond, in september 2014, ging het ook vooral over zijn stempel als bad boy. Letschert was eerder bij FC Groningen, de club waar hij debuteerde in het profvoetbal, zo ontevreden over zijn rol op het tweede plan dat hij disciplinair geschorst werd. Uiteindelijk kwam het tot een contractontbinding.