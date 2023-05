Tijjani Reijnders wordt beloond voor sterk seizoen bij AZ met plaats in voorselectie Oranje

Hoewel Ronald Koeman een moeilijke start van zijn tweede periode als bondscoach beleefde, leidt dat niet tot veel verandering in zijn voorselectie voor Oranje. Alle kopstukken van maart staan ook weer op de lijst voor juni, als de finaleronde van de Nations League wordt gespeeld. De momenteel geblesseerde Memphis Depay behoort tot de lijst van 32 namen, net als bijvoorbeeld Daley Blind, die bij Bayern München sinds eind maart niet meer heeft meegedaan.

Nieuw op de lijst is wel Tijjani Reijnders. De 24-jarige middenvelder wordt beloond voor zijn sterke seizoen bij AZ. Reijnders vormt in Alkmaar een tandem met Jordy Clasie. De aanvoerder van de halve finalist in de Conference League is nu niet uitverkozen. Voor het middenveld geeft Koeman de voorkeur aan anderen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Oranje speelt tussen 14 en 18 juni de zogenoemde Final Four van de Nations League. In een deelnemersveld van vier ploegen is Nederland - Kroatië op 14 juni in de Kuip een halve finale, net als Italië - Spanje op 15 juni in de Grolsch Veste in Enschede. De twee winnaars spelen de Nations League-finale op 18 juni in de Kuip. Eerder op die zondag wacht de verliezers de strijd om plaats 3 en 4.

De 32 namen Nathan Aké (Manchester City), Steven Berghuis (Ajax), Steven Bergwijn (Ajax), Justin Bijlow (Feyenoord), Daley Blind (Bayern München), Sven Botman (Newcastle United), Brian Brobbey (Ajax), Jasper Cillessen (NEC), Memphis Depay (Atlético Madrid), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Mark Flekken (SC Freiburg), Cody Gakpo (Liverpool), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Noa Lang (Club Brugge), Matthijs de Ligt (Bayern München), Tyrell Malacia (Manchester United), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Tijjani Reijnders (AZ), Marten de Roon (Atalanta), Xavi Simons (PSV), Kenny Tete (Fulham), Jurriën Timber (Ajax), Joey Veerman (PSV), Bart Verbruggen (RSC Anderlecht), Stefan de Vrij (Inter), Wout Weghorst (Manchester United), Mats Wieffer (Feyenoord) en Georginio Wijnaldum (AS Roma).

Jong Oranje

Tegelijkertijd met de voorselectie van Koeman werd gisteren ook de pre-selectie van Jong Oranje bekend. Dat team gaat in juni het EK spelen. Een paar spelers uit de kern van Oranje wordt ingezet bij het beloftenteam. Dat geldt voor onder anderen Kenneth Taylor en Ryan Gravenberch. Ajacied Taylor kende in maart een slecht optreden bij de 4–0 afgang van Oranje in Parijs tegen Frankrijk. Gravenberch was lang bankzitter bij zijn club Bayern München, maar komt nu in München wat meer aan spelen toe.

Zij zullen de kar moeten trekken bij het EK, net als dat geldt voor een speler als Jeremie Frimpong. De offensieve rechtsback valt dit seizoen op als zeer productieve wingback in de Bundesliga bij Bayer Leverkusen. Maar Koeman gaf al aan dat hij in principe bij Oranje niet met typische wingbacks speelt in een vijfmans defensie, maar met vier man achterin.

In theorie zouden internationals deze zomer de Nations League en het EK kunnen combineren, maar in de praktijk zullen clubs daar niet happig op zijn. Xavi Simons bijvoorbeeld heeft nog de leeftijd om een eindronde met Jong Oranje mee te maken, terwijl hij ook aanspraak maakt op een basisplaats bij Koeman. Het EK van Jong Oranje begint op 21 juni met een poulewedstrijd tegen België. De kans lijkt groot dat Bart Verbruggen dan op doel staat. De keeper van Anderlecht is nu nog één van vier keepers op de lijst van Koeman.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma finale Nations League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is de stand in de groep van Oranje voor de EK-kwalificatie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.