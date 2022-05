Thomas Verheydt leeft zijn droom: 'Bij elke verjaardag waar ik binnenkwam, hoorde ik: ‘Ga nou naar ADO‘’

Door Marijn Abbenhuijs



Geboren in het Rode Kruis Ziekenhuis in Den Haag en opgegroeid in Zoetermeer in een ADO Den Haag-gezin. Voor de inmiddels 30-jarige Thomas Verheydt was al vroeg duidelijk wat hij later wilde worden. Toen hij 5 jaar oud was, nam zijn vader hem mee naar het Zuiderparkstadion, waar de kleine Thomas op de middenstip zijn kinderfeestje vierde. Via amateurclub Wilhelmus uit Voorburg en Feyenoord kwam hij op 12-jarige leeftijd in de jeugdopleiding van zijn favoriete club terecht.