Thomas Buitink van Vitesse naar Fortuna Sittard, Alexis Mac Allister kan naar Arsenal of Chelsea

Vivianne Miedema geeft hoop op WK nog niet helemaal op: ‘Als er wonder gebeurt, sta ik er misschien’

Vivianne Miedema heeft de hoop op deelname aan het WK voetbal van komende zomer in Australië en Nieuw-Zeeland nog niet helemaal opgegeven, al weet de spits van Oranje dat de kans heel klein is. ,,Als er een wonder gebeurt, dan sta ik er misschien. Maar ik ga er niet van uit”, zei Miedema tegen de NOS op de rode loper bij het Britse sportgala.

22 december