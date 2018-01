Thern verruilt Heerenveen voor Norrköping

De 25-jarige Zweedse middenvelder had bij de Friese eredivisionist nog een contract tot het einde van het lopende seizoen. Sinds februari vorig jaar speelde Thern op huurbasis al bij AIK, ook een Zweedse club. Hij kwam bij Heerenveen niet voor in de plannen van trainer Jurgen Streppel.

Thern kwam in december 2014 over van Malmö FF. Hij debuteerde op 18 januari 2015 voor sc Heerenveen en speelde in 33 competitiewedstrijden. ,,We hebben Simon na zijn verhuurperiode bij AIK aangegeven dat hij mocht uitkijken naar een andere club. We zijn blij dat hij nu een nieuwe club gevonden heeft'', aldus technisch manager Gerry Hamstra.