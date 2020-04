Theo Janssen: Bij Ajax kwam Afrojack, bij FC Twente kwam Jannes

Zelfs bij iemand die heel goed is in niets doen, begint de onrust inmiddels toe te slaan. „Je verveelt je de pest.” Zijn werk als analyticus op tv is stilgevallen en hij heeft de hele voorbereiding van zijn ploeg Vitesse onder 18 jaar inmiddels uitgewerkt. Theo Janssen is daarom maar begonnen met wat klusjes in huis, maar het moet niet te gek worden natuurlijk. Vorige week liep hij tijdens een wandeling tegen een tak aan. Dat krijg je, als je dingen tegen je natuur gaat doen.