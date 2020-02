Tevreden Slot: Goed dat we beloond werden voor onze werklust, dat is wel anders geweest

De spelers van AZ stonden vrijdagochtend met een goed gevoel op na het gelijkspel tegen het Oostenrijkse LASK Linz donderdagavond. Door de 1-1 stand is er nog perspectief om een ronde door te komen in de Europa League en dat weet trainer Arne Slot ook.

,,Ik zag mijn spelers met een goed gemoed de kleedkamer binnenkomen. Dat was wel even anders geweest als het 0-1 was gebleven. Maar nu moeten we tegen PEC Zwolle en die wedstrijd is net zo belangrijk”, vertelt de trainer van AZ. ,,Eigenlijk komen er alleen maar belangrijke wedstrijden aan de komende tijd.”

Na de return in Oostenrijk wacht op 1 maart de uitwedstrijd voor de huidige nummer twee van de eredivisie tegen koploper Ajax in de Johan Cruijff Arena. ,,We hoeven nu niet de polonaise te lopen maar het is prettig dat we tegen Linz beloond werden voor onze werklust. Dat was de afgelopen tijd niet het geval geweest.”



Slot constateert bij zijn ploeg een zekere strijdlust. Met name in Europa heeft AZ al vaak in de slotfase van wedstrijden toegeslagen. ,,En die wetenschap is fijn voor de spelers. Dat ze in het achterhoofd houden dat ze altijd nog een wedstrijd om kunnen buigen.”

Voor AZ is het nu zaak om ook in de eredivisie weer een resultaat neer te zetten. PEC Zwolle, dat net als LASK Linz in een 5-3-2 formatie speelde, is de club waar Slot zeven jaar in het eerste elftal speelde. De club verkeert nu in degradatieproblemen. ,,Maar ik denk dat je kan stellen dat ze de wedstrijd tegen Feyenoord vorige week hadden gewonnen als Steven Berghuis niet had meegedaan.”

AZ heeft nog steeds te maken met een karrevracht aan blessures van spelers ook die voorlopig nog niet terug zijn. Fredrik Midtsjø is er in tegenstelling tot de wedstrijd tegen LASK wel weer bij. Hij was toen geschorst. Aanvoerder Teun Koopmeiners zal weer noodgedwongen als centrale verdediger spelen.