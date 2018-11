Tevreden Koeman: Oranje exceptioneel goed

Volgens de bondscoach heeft Oranje nu definitief gebroken met een slechte periode, waarin de nationale ploeg het EK 2016 en WK 2018 miste. ,,Dat hebben we nu wel aangetoond. Ik had niet verwacht dat we gedurende negentig minuten de betere zouden zijn. Ik had ook niet verwacht dat deze ploeg al zo ver zou zijn in het lezen van een wedstrijd. We maken een enorme stap op zo’n avond. Van begin tot eind hebben we goed gespeeld.’’



Na de ietwat geflatteerde zege op Duitsland temperde Koeman de euforie, maar na de winst op Frankrijk had hij niets dan lof over voor zijn elftal. ,,Hier mogen we wel even van genieten’', zei de bondscoach. ,,In voorgaande wedstrijden zijn er momenten geweest waarin we veel beter konden. Maar beter dan vanavond wordt heel moeilijk. Dit geeft de ploeg zoveel vertrouwen. Frankrijk kwam hier niet naartoe om er een leuke wedstrijd van te maken. Het is zo moeilijk om dan geduldig te blijven en je momenten te kiezen. Kijk eens naar het aantal doelpogingen: Nederland twaalf, Frankrijk twee. Wij hebben meerdere kansen gehad om al eerder de tweede treffer te maken. Maar hun keeper was geweldig, anders had het 3-0 of 4-0 kunnen worden.’’